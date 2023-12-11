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Золото продолжает пользоваться популярностью у россиян

«Ведомости»: в РФ назвали причины сохранения спроса россиян на золотые слитки

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Состоятельные россияне продолжают активно покупать золотые слитки в 2023 году, несмотря на рост цены за унцию драгметалла с начала года на 9,8% до $2003,9. Об этом сообщают «Ведомости».

Так, Промсвязьбанк с начала года реализовал VIP-клиентам более 7 тонн золота — в 1,8 раза больше, чем за весь 2022 год. ВТБ продал около 23 тонн слитков, хотя в прошлом году этот показатель достигал рекордных 33 тонн.

В Сбербанке и Газпромбанке также отмечают стабильно высокий интерес к золоту в обезличенной форме и на металлических счетах.

По словам экспертов, спрос поддерживает комплекс факторов: отмена НДС на покупку физлицами, освобождение доходов от перепродажи слитков от НДФЛ, возможность оплаты покупки валютой.

Однако аналитики не уверены, что по итогам 2023 года общий объем продаж побьет прошлогодний рекорд из-за ограничений на вывоз металла за рубеж.

До этого в ЦБ рассказали, скольком можно заработать на инвестициях в золото в 2023 году.

Ранее в России оценили перспективность вложений в золото и биткоин.

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