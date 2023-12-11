Стало известно, почему капремонт жилья в России подорожал

Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов в России выросла в среднем на 12% из-за повышения цен на строительные материалы. Об этом свидетельствует отчет проекта «Контур.Торги», пишет РИА Новости.

Общая сумма торгов на капитальный ремонт также увеличилась на 12%, достигнув отметки в 506 миллиардов рублей по сравнению с предыдущим годом. Однако количество торгов, связанных с капитальным ремонтом, сократилось на 19%, с 40 до 33 тысяч. Эксперт проекта «Контур.Торги» Ксения Петрофанова сообщила, что это привело к увеличению средней цены тендера до 16,2 миллиона рублей.

Тем не менее Петрофанова отметила, что количество несостоявшихся закупок снизилось в 2023 году. Это связано с тем, что законодатели разрешили изменять условия сделки после заключения контракта, что облегчило участие поставщикам в торгах на капитальный ремонт.

Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин заявил, что вся подготовка, изменения и реализация большинства программ на территории России в рамках национальных целей и национальных проектов связаны с внутренними возможностями. Большой блок инициатив связан с повышением эффективности программы капитального ремонта, комплексной застройкой территорий, обновлением систем тепло- и водоснабжения.

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