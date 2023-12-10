Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жители Белгорода второй день выстраиваются в очереди с 5 часов утра за дешевыми яйцами

В Белгороде два дня подряд стоят огромные очереди за дешевыми куриными яйцами

close
100%
Shutterstock

В российском Белгороде жители с 5:00 занимают очередь за дешевыми куриными яйцами в магазине на Южной ярмарке. Об этом сообщает локальный Telegram-канал «Открытый Белгород» со ссылкой на заявления очевидцев.

«Белгородцы массово жалуются в соцсети на громадные очереди за куриными яйцами по 70 рублей», — сказано в публикации.

Как рассказали белгородцы Telegram-каналу «Открытый Белгород», они выстроились за куриными яйцами по 70 руб., поскольку в обычных магазинах цена составляет около 180 руб.

Как пояснили в городской мэрии, куриные яйца подорожали по всей стране из-за роста стоимости корма птицы, оборудования, упаковки и хранения. Но такой ответ не устроил местных граждан и они начали массово возмущаться ситуацией.

«Почему яйца стоят дороже киви, бананов, грейпфрутов, а ведь их везут из-за границы», — недоумевают белгородцы.

Накануне Telegram-канал «Подъем» сообщал об огромных очередях в Белгороде за недорогими куриными яйцами. Причиной ажиотажа стала сельскохозяйственная ярмарка товаров местных производителей.

Ранее цена куриных яиц в РФ в ноябре выросла на 15%.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами