Жители Белгорода второй день выстраиваются в очереди с 5 часов утра за дешевыми яйцами

В российском Белгороде жители с 5:00 занимают очередь за дешевыми куриными яйцами в магазине на Южной ярмарке. Об этом сообщает локальный Telegram-канал «Открытый Белгород» со ссылкой на заявления очевидцев.

«Белгородцы массово жалуются в соцсети на громадные очереди за куриными яйцами по 70 рублей», — сказано в публикации.

Как рассказали белгородцы Telegram-каналу «Открытый Белгород», они выстроились за куриными яйцами по 70 руб., поскольку в обычных магазинах цена составляет около 180 руб.

Как пояснили в городской мэрии, куриные яйца подорожали по всей стране из-за роста стоимости корма птицы, оборудования, упаковки и хранения. Но такой ответ не устроил местных граждан и они начали массово возмущаться ситуацией.

«Почему яйца стоят дороже киви, бананов, грейпфрутов, а ведь их везут из-за границы», — недоумевают белгородцы.

Накануне Telegram-канал «Подъем» сообщал об огромных очередях в Белгороде за недорогими куриными яйцами. Причиной ажиотажа стала сельскохозяйственная ярмарка товаров местных производителей.

Ранее цена куриных яиц в РФ в ноябре выросла на 15%.