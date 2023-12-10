Нидерланды снова начали закупать у России сжиженный природный газ

Нидерланды в сентябре после перерыва в три месяца снова начали закупать сжиженный природный газ (СПГ) у России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на статистические данные этой страны.

Министр по вопросам климата и энергетики страны Роб Йеттен заявлял в апреле текущего года, что нидерландское правительство работает над прекращением импорта СПГ из России. При этом он указывал, что Нидерланды перестали подписывать новые контракты на импорт российского сжиженного природного газа и добиваются расторжения ранее существовавших контрактов.

После этого заявления объем импорта резко снизился в мае 2023 года — почти на 30%, в июне он прекратился. Пауза продолжалась все лето, но уже в сентябре Нидерланды снова начали импортировать газ из РФ: в сентябре было приобретено 211,5 млн кубометров топлива на €109 млн.

Агентство уточняет, что на этом фоне в месячном выражении импорт из России в целом вырос на 5,3% — до $410,5 млн.

До этого сообщалось, что поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы в ноябре 2023 года достигли 1,75 млн тонн, что стало максимальным показателем за всю историю.

Ранее США заработали более €52 млрд на газе для ЕС после введения санкций.