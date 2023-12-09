В МИД не заметили признаков рыночной катастрофы после остановки зерновой сделки

Никакой рыночной катастрофы после приостановки зернового соглашения не произошло. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью агентству France-Presse (AFP), пишет ТАСС.

Стоимость зерновых на мировых рынках стабильно снижается, с

«После сворачивания черноморской инициативы <...> катастрофы не произошло», — заявила дипломат.

По оценке Захаровой, зерновая сделка не оправдала своего гуманитарного предназначения, так как из 32,8 млн тонн сельскохозяйственных грузов в нуждающиеся страны было доставлено менее 3%.

«Стоимость зерновых на мировых рынках стабильно снижается», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Несмотря на заявления западных политиков и членов ООН о неминуемом повышении цен на продукты питания и обострения угрозы голода, ценовой спад на зерновые составил уже 25-40% в сравнении с пиковыми показателями прошлого года. Таким образом, глобального дефицита продовольствия удалось избежать, резюмировала она.

До этого Захарова говорила, что зерновая сделка заработает только после снятия санкций с российских компаний.

Ранее Минсельхоз РФ утвердил рекордный экспорт зерна из России.