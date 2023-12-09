Fitch оставило кредитный рейтинг Украины на преддефолтном уровне

Суверенный кредитный рейтинг Украины оставлен международным агентством Fitch на уровне «СС». Об этом сообщает ТАСС.

Это означает, что дефолт еще не произошел, но он более чем вероятен.

«Главным фактором, формирующим такую оценку, остается продолжение конфликта с Россией, снижающее предсказуемость прогнозов и кредитную привлекательность страны», — говорится в публикации.

Согласно прогнозу Fitch, боевые действия продолжатся и в 2024 году в связи с неуспехом украинского контрнаступления и отсутствием у Украины сил для изменения ситуации в свою пользу.

Помимо этого, агентство учитывает неопределенность в вопросе продолжения иностранной помощи от США и ЕС, дефицит государственного бюджета Украины и высокий уровень госдолга.

Улучшение экономической ситуации, по прогнозу Fitch, возможно при снижении интенсивности боестолкновений, возвращения части беженцев и росте валютных резервов государства.

5 декабря международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по кредитным рейтингам КНР впервые с 1989 года.

14 ноября минфин США не согласился с решением Moody's понизить прогноз по долгу.

Ранее агентство Moody's изменило прогноз рейтинга США на негативный.