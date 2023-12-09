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Россияне чаще покупали витамины этой осенью, чем прошлой

Число покупок россиянами витаминов этой осенью выросло на 9% в годовом выражении

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Depositphotos

В октябре-ноябре 2023 года число покупок россиянами витаминов выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».

Средний чек на препараты увеличился за год на 7% и составил 510 рублей. Чаще всего россияне покупали витамин C и аскорбиновую кислоту, поливитамины и универсальные витаминные комплексы, а также витаминные комплексы для женщин. Все больше препаратов приобреталось в онлайне: спрос год к году в интернете вырос на 58%.

Эксперты ресурса отметили, что этой осенью россияне чаще покупали витамины из-за эпидемиологической обстановки — всплеска вирусных заболеваний.

Исследование было проведено на основе анализа 55-57 млн кассовых чеков с более 1,1 млн онлайн-касс в России. Рассматривались период с 15 по 30 ноября 2023 и 2022 годов.

По словам диетолога Полины Журавлевой, помочь организму восстановиться после перенесенной болезни – ОРВИ, гриппа или коронавируса – могут определенные виды продуктов. Традиционно рекомендуется есть больше овощей, а также включить в рацион питания все виды перцев и кисломолочные продукты.

Врач ранее объяснил, почему мужчины хуже переносят простуду и грипп.

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