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В Германии заявили, что страна скатывается в кризис из-за бюджета

Глава ХСС Зедер: ФРГ погружается в кризис из-за отсутствия бюджета на 2024 год

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Global Look Press

Премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер выразил несогласие с коалицией «Светофор» (СДПГ, «зеленые», СвДП) по поводу задержки принятия бюджета на 2024 год и заявил, что «Германия погружается в глубокий кризис». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сталкиваемся с настоящим ментальным спадом», – заявил Зедер, высказав свою озабоченность после заседания правления ХСС в Мюнхене.

Он отметил, что ситуация в Германии становится все более напряженной. По его словам, правящая коалиция «шатается» и «не может представить проект бюджета на 2024 год, который обещала до Рождества».

Зедер указал на то, что Германия, когда-то являвшаяся лидером в финансовой сфере Европы, теряет свои позиции.

7 декабря сообщалось, что в кабинете министров Германии есть разногласия, из-за чего 2024 финансовый год для страны начнется без согласованного бюджета.

До этого немецкий экономист Клеменс Фуэст заявил, что правительство Германии не сможет обойтись без дефицита бюджета.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска назвал угрозу для немецкой экономики.

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