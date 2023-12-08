Запасы газа в Европе перестали быть рекордными

Запасы газа в подземных газовых хранилищах Европы перестали быть рекордными, они упали до уровня 94,39%. Об этом пишет Агентство экономических новостей со ссылкой на отчет Gas Infrastructure Europe (GIE).

Заполненность газовых подземных хранилищ в Европе снизилась на 6,3%. Но она по-прежнему на 10 процентных пунктов превышает показатели последних пяти лет. В декабре запасы топлива в Европе сократились на 0,41%.

В ноябре страны еврозоны продолжили наращивать отбор газа из своих подземных хранилищ на фоне похолодания. Отбор топлива на 11 ноября достиг 67 млн кубометров. А закачка составила лишь 43 млн кубов. По данным на 24 ноября, хранилища Европы были заполнены на 99,45%. Запасы газа составляли 109,64 млрд кубометров.

Отопительный сезон в Европе начался 7 ноября этого года — на неделю раньше, чем годом ранее. С этой даты государства еврозоны отобрали из хранилищ более 346 млн кубометров газа.

Евросоюз стал крупнейшим импортером российского сжиженного газа в 2023 году, потратив на его закупки более $6,6 млрд.