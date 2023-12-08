Россия предложит создание расчетной единицы на основе БРИКС

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия в качестве председателя БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) будет продвигать и прорабатывать со странами — участницами объединения создание расчетной единицы для решения проблемы конвертируемости валют. Об этом сообщает ТАСС.

«Одна из тем, которые Минфин будет заявлять и прорабатывать с нашими коллегами, — создание расчетов и расчетной единицы, которая позволила бы решить вопросы конвертации, расчетов», — сказал Силуанов.

По его словам, это необходимо для торговых операций стран БРИКС, для того, чтобы не иметь проблем.

До этого Министерство иностранных дел России сообщило, что наращивание расчетов в национальных валютах станет приоритетом председательства России в БРИКС. Отмечалось, что важным направлением работы российского председательства станет реализация стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года, а также план действий по инновационному сотрудничеству на 2021—2024 годы.

Ранее в Лаосе заявили о стремлении в БРИКС.