Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия предложит создание расчетной единицы на основе БРИКС

Силуанов: РФ будет работать в БРИКС над единицей расчетов

close
100%
Themba Hadebe/AP

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия в качестве председателя БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) будет продвигать и прорабатывать со странами — участницами объединения создание расчетной единицы для решения проблемы конвертируемости валют. Об этом сообщает ТАСС.

«Одна из тем, которые Минфин будет заявлять и прорабатывать с нашими коллегами, — создание расчетов и расчетной единицы, которая позволила бы решить вопросы конвертации, расчетов», — сказал Силуанов.

По его словам, это необходимо для торговых операций стран БРИКС, для того, чтобы не иметь проблем.

До этого Министерство иностранных дел России сообщило, что наращивание расчетов в национальных валютах станет приоритетом председательства России в БРИКС. Отмечалось, что важным направлением работы российского председательства станет реализация стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года, а также план действий по инновационному сотрудничеству на 2021—2024 годы.

Ранее в Лаосе заявили о стремлении в БРИКС.

Все новости на тему:
БРИКС
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами