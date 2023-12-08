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ВТБ перевел крупных клиентов в новую систему дистанционного банковского обслуживания

ВТБ разработал новую систему дистанционного банковского обслуживания

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

ВТБ завершил миграцию клиентов в новую систему дистанционного банковского обслуживания для крупного бизнеса «ВТБ Бизнес-онлайн». Об этом в рамках 14-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» сообщил руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Александр Боциев.

По его словам, в новую систему также планируют перевести крупнейших клиентов банка «Открытие».

Отмечается, что новая версия ДБО разработана банком. Гибкая ролевая модель обеспечивает работу пользователя со всеми организациями в режиме «одного окна». Она позволяет обеспечить стабильность системы для клиентов, отправляющих более 100 тысяч платежей в день.

Отмечается, что «ВТБ Бизнес-онлайн» поддерживает все современные операционные системы и браузеры, прямую интеграцию с ERP-системами с поддержкой OpenAPI и международных форматов ISO20022.

Платформа новой системы построена на архитектуре микросервисов, что обеспечивает бесперебойность работы. Кроме того, такое архитектурное решение позволяет оперативно наращивать производительность системы в зависимости от нагрузки и количества пользователей.

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