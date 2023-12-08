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В Сбере раскрыли, как уход западных инвестбанков повлиял на рынок услуг

Зампред Сбера Попов о рынке IPO: продолжаем держать мировые стандарты качества

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Пресс-служба Сбера

После ухода западных инвестиционных банков из России количество работы на российском рынке IPO и ее стандарты изменились незначительно. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, сообщает «Коммерсантъ».

«Мы продолжаем держать мировые стандарты качества и защиты наших инвесторов при проведении размещений», — отметил Попов.

При этом, по его словам, в процентном выражении затраты для эмитентов даже увеличились, поскольку потребовали привлечения более дорогих розничных каналов.

7 декабря Сбер представил результаты реализации стратегии развития бизнеса 2021-2023. Портфель ответственного финансирования банка превысил 2,4 трлн рублей, заявил зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

6 декабря сообщалось, что портфель Сбера с 15 патентов в 2018 году вырос до 420 к сегодняшнему дню, увеличившись за 6 лет в 30 раз.

Ранее стало известно, что Сбер допустил физлиц к платформе цифровых финансовых активов.

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