ФАС может запретить монополистам завышать цены

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может запретить крупным компаниям резко повышать цены на 30%. Об этом пишет газета «Известия».

Речь идет об экономически необоснованном повышении на протяжении 60 дней. Под экономическим обоснованием имеется в виду «существенное изменение спроса или предложения товаров, колебание регулируемых тарифов, цен на сырье, комплектующие, сезонные факторы». Отмечается, что отслеживаться будут колебания цен на социально значимые товары.

При выявлении признаков нарушения этого требования ФАС направит компании-нарушителю предупреждение, при игнорировании которого ей придется заплатить штраф в размере до 0,03% суммы выручки от реализации товара, но не менее 50 тыс. рублей.

Ожидается, что соответствующий закон после принятия будет действовать до конца 2024 года.

До этого стало известно, что в России может образоваться монополия на компьютерные мыши.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.