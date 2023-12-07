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В РФ работодателей обяжут платить гражданам за неиспользованные отгулы при увольнении

КС: работодателей обяжут компенсировать неиспользованные отгулы при увольнении

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Depositphotos

Работодатель обязан компенсировать неиспользованные отгулы за работу в выходные дни в денежной форме при увольнении сотрудника. К такому выводу пришел Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев жалобу уволенных сотрудниц «Якутугля», говорится в постановлении КС РФ.

Жалоба уволенных в 2021 году работниц компании «Якутуголь» стала поводом для проверки конституционности положений статьи 153 ТК РФ, регулирующей предоставление отгулов взамен отработанных выходных дней. Четыре жительницы города Нерюнгри работали в бухгалтерии холдинговой компании и систематически выходили на службу в выходные дни, как предписывало им руководство.

За несколько лет у женщин накопилось от 80 до 300 таких дней. Они могли использовать их только по согласованию с руководителем. В 2021 году при сокращении штата сотрудницы были уволены. Они в ходе судебных разбирательств попытались взыскать с работодателя задолженности по повышенной оплате труда в выходные взамен неиспользованных дней отдыха. Исчерпав другие способы защиты своих прав и интересов, женщины обратились в КС РФ с жалобами.

В Конституционном суде России считают, что федеральный законодатель должен внести соответствующие изменения в статью 153 Трудового кодекса РФ, учитывая отмеченные в данном постановлении недостатки действующего правового регулирования, которые ведут к увеличению количества неиспользованных работниками дней отдыха.

До этого в Госдуме рассказали, что делать, если начальник не дает отпуск.

Ранее россияне назвали причины, по которым чаще всего берут отгул на работе.

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