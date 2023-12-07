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Путин назвал желаемый объем привлечения денег россиян в долгосрочные сбережения

Путин: власти хотят привлечь от ₽250 млрд в долгосрочные сбережения в первый год

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что власти рассчитывают привлечь не менее 250 млрд рублей в первый год действия программы долгосрочных сбережений граждан. Его слова приводит ТАСС.

«Рассчитываем привлечь средства в проекты с большим сроком окупаемости, например, в строительство инфраструктуры, логистических коридоров, терминалов, другие масштабные длительные проекты. Это цифра для страны не очень большая, но нужно с чего-то начинать», — подчеркнул глава государства в ходе выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Первый зампредседателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин 2 сентября признал нехватку интереса россиян к долгосрочным сбережениям. По мнению Чистюхина, граждан нужно мягко подтолкнуть к долгосрочным сбережениям. Как вариант, пообещать защиту интересов, как минимум, работников предприятий. Также интерес к программе повысится, если банки или пенсионные фонды, которые станут агентами системы, предложат суперпривлекательные условия, уточнил первый зампред ЦБ.

Путин подписал закон о запуске новой программы долгосрочных сбережений граждан 10 июля этого года. Она стартует 1 января 2024 года. Стать участником программы можно с 18 лет. Всем желающим необходимо заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом, а после уплачивать сберегательные взносы. Государство будет софинансировать программу в определенных пропорциях. Выплаты по договору можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поручил сделать программу долгосрочных сбережений удобной.

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