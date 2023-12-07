Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о росте российского ВВП

Путин: ВВП России вырос на 3,2% за последние 10 месяцев

Валовый внутренний продукт (ВВП) РФ за последние 10 месяцев вырос на 3,2%, превысив показатели до введения западных санкций. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства 7 декабря принял участие в инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Мероприятие проходит в Центре международной торговли в Москве и завершится 8 декабря.

При этом в своей речи Путин обратил внимание на повышение темпов роста экономики страны. Как он сказал, в настоящее время РФ по данному показателю опережает все ведущие государства Европейского союза (ЕС).

«Россия — крупнейшая экономика Европы», — добавил президент.

Также он указал, что за последние два года страна продемонстрировала свою способность отвечать на самые сложные вызовы. По словам Путина, российская экономика обладает «фундаментальным запасом прочности» и доказала это на фоне беспрецедентного санкционного давления.

Кроме того, во время выступления на форуме глава государства рассказал об изменениях в экономических отношениях между державами. Путин уточнил, что глобальная экономика проходит этап необратимых изменений из-за смены старой модели глобализации на многополярную модель международных отношений.

Ранее в кабинете министров РФ сделали прогноз по росту ВВП на конец 2023 года.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами