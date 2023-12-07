Путин рассказал о росте российского ВВП

Валовый внутренний продукт (ВВП) РФ за последние 10 месяцев вырос на 3,2%, превысив показатели до введения западных санкций. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства 7 декабря принял участие в инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Мероприятие проходит в Центре международной торговли в Москве и завершится 8 декабря.

При этом в своей речи Путин обратил внимание на повышение темпов роста экономики страны. Как он сказал, в настоящее время РФ по данному показателю опережает все ведущие государства Европейского союза (ЕС).

«Россия — крупнейшая экономика Европы», — добавил президент.

Также он указал, что за последние два года страна продемонстрировала свою способность отвечать на самые сложные вызовы. По словам Путина, российская экономика обладает «фундаментальным запасом прочности» и доказала это на фоне беспрецедентного санкционного давления.

Кроме того, во время выступления на форуме глава государства рассказал об изменениях в экономических отношениях между державами. Путин уточнил, что глобальная экономика проходит этап необратимых изменений из-за смены старой модели глобализации на многополярную модель международных отношений.

Ранее в кабинете министров РФ сделали прогноз по росту ВВП на конец 2023 года.