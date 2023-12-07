Госдума запретила банкам брать комиссию за ЖКУ с ряда граждан

Госдума запретила банкам взимать комиссию с ряда категорий граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий закон принят в третьем чтении. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Согласно документу, запрет на комиссии коснется пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других льготников. Их перечень установит правительство. Закон принят по поручению президента Владимира Путина после согласования с правительством и банковским сообществом.

«Коммунальные платежи — обязательная часть расходов, для многих комиссия ощутима. Принятый закон снизит финансовую нагрузку и обеспечит социальную защиту граждан», — отметил Володин.

В России средняя комиссия при оплате ЖКУ через банки или других посредников составляет до 2-3% от суммы платежа.

В конце ноября банки выступили против отмены комиссии при оплате услуг ЖКХ, по мнению представителей банковской сферы отмена комиссий за коммуналку приведет к оптимизации бизнес-процессов, что в конечном счете ухудшит обслуживание всех клиентов. При этом в НСФР поддержали отмену таких комиссий для пенсионеров и льготников.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить при оплате счетов за услуги ЖКХ.