Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госдума запретила банкам брать комиссию за ЖКУ с ряда граждан

Госдума запретила банкам комиссию с льготников при оплате ЖКУ

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Госдума запретила банкам взимать комиссию с ряда категорий граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий закон принят в третьем чтении. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Согласно документу, запрет на комиссии коснется пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других льготников. Их перечень установит правительство. Закон принят по поручению президента Владимира Путина после согласования с правительством и банковским сообществом.

«Коммунальные платежи — обязательная часть расходов, для многих комиссия ощутима. Принятый закон снизит финансовую нагрузку и обеспечит социальную защиту граждан», — отметил Володин.

В России средняя комиссия при оплате ЖКУ через банки или других посредников составляет до 2-3% от суммы платежа.

В конце ноября банки выступили против отмены комиссии при оплате услуг ЖКХ, по мнению представителей банковской сферы отмена комиссий за коммуналку приведет к оптимизации бизнес-процессов, что в конечном счете ухудшит обслуживание всех клиентов. При этом в НСФР поддержали отмену таких комиссий для пенсионеров и льготников.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить при оплате счетов за услуги ЖКХ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами