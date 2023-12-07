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Сбер представил результаты реализации стратегии развития бизнеса 2021-2023

Александр Ведяхин: Сбер предоставил 2,4 трлн рублей ответственного финансирования

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Пресс-служба ПРК РЭО

Портфель ответственного финансирования Сбера превысил 2,4 трлн рублей, заявил зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках Дня инвестора банка.

Также Ведяхин рассказал о результатах реализации стратегии развития бизнеса в 2021-2023 годах и представил новую стратегию до 2026 года.

«Сегодня Сбер уже предоставил 2,4 трлн рублей ответственного финансирования. Эти средства направляются в инвестиции в энергосбережение, заботу о клиентах и поддержание высоких стандартов корпоративного управления. Сбер тоже остается в этой повестке, ранее мы заявляли о достижении углеродной нейтральности к 2030 году — эта цель остается в фокусе внимания и остается нашей задачей», — отметил он.

По словам Ведяхина, Сбер активно включается в устойчивое развитие территорий присутствия.

Он отметил, что на текущий момент 31 регион России использует в работе платформенные решения и программно-аппаратные комплексы Сбера в области медицины с использованием искусственного интеллекта.

«Сбер также главный партнер реформы в сфере переработки мусора. В текущем году одобрено финансирование создания объектов в Ленинградской, Московской и Томской областях. Всего мы уже предоставили 57 млрд рублей на создание инфраструктуры переработки и утилизации ТКО в 7 регионах», — добавил Ведяхин.

Он подчеркнул, что ESG как направление «требует переформатирования» под современные реалии России.

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