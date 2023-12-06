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«Большая семерка» намерена ограничить использование РФ международной финансовой системы

G7 стремится к дальнейшему ограничению использования РФ международной финсистемы

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Усилия стран Группы семи (G7) будут направлены на дальнейшее ограничение использования Россией международной финансовой системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление.

«Мы по-прежнему намерены ограничить экспорт всех товаров, имеющих решающее значение для военной и промышленной базы России», — уточнили в документе.

«Большая семерка» призвала третьи стороны принять аналогичные меры.

В заявлении подчеркнули, что будут стремиться к дальнейшему ограничению использования Россией международной финансовой системы. Кроме того, G7 намерена активизировать борьбу с уклонением и обходом «санкций и мер экспортного контроля». В документе обратили внимание, что против субъектов из третьих стран, которые материально поддерживают Россию будут приняты дополнительные меры. Участники саммита добавили, что будут преследовать тех, кто помогает России приобретать станки, оборудование и материалы.

6 декабря стало известно, что страны G7 решили запретить импорт российских алмазов.

Ранее минфин США ввел санкции против россиянки за помощь олигархам в отмывании денег.

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