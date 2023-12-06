«Большая семерка» намерена ограничить использование РФ международной финансовой системы

Усилия стран Группы семи (G7) будут направлены на дальнейшее ограничение использования Россией международной финансовой системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление.

«Мы по-прежнему намерены ограничить экспорт всех товаров, имеющих решающее значение для военной и промышленной базы России», — уточнили в документе.

«Большая семерка» призвала третьи стороны принять аналогичные меры.

В заявлении подчеркнули, что будут стремиться к дальнейшему ограничению использования Россией международной финансовой системы. Кроме того, G7 намерена активизировать борьбу с уклонением и обходом «санкций и мер экспортного контроля». В документе обратили внимание, что против субъектов из третьих стран, которые материально поддерживают Россию будут приняты дополнительные меры. Участники саммита добавили, что будут преследовать тех, кто помогает России приобретать станки, оборудование и материалы.

6 декабря стало известно, что страны G7 решили запретить импорт российских алмазов.

Ранее минфин США ввел санкции против россиянки за помощь олигархам в отмывании денег.