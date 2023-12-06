Сбер провел цифровую трансформацию для тысячи клиентов

Одним из самых востребованных нефинансовых сервисов Сбера для корпоративных клиентов является цифровая трансформация, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, ее проходят уже более 1 тысячи компаний-клиентов банка.

«Сейчас уже нет выбора – делать или не делать (цифровую трансформацию). Тот, кто ее не делает – тот просто проигрывает. Все, вариантов нет», — сообщил он.

Ведяхин подчеркнул, что сейчас Сбер проводит цифровую трансформацию для тысячи клиентов. Первый зампред правления Сбербанка уточнил, что в списке заявок у банка еще 8,5 тысяч клиентов

Также он отметил, что выручка у компаний, прошедших цифровую трансформацию, растет в среднем на 10% быстрее, чем у аналогичных компаний, не прошедших ее.

При этом Ведяхин рассказал, что в среднем за прошлый год цифровая трансформация принесла каждому клиенту более 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что среди нефинансовых продуктов и сервисов Сбербанка для предпринимателей особой популярностью пользуются отраслевые решения – их применяют уже более 300 тысяч компаний. По словам Ведяхина, такие решения открывают новые возможности в первую очередь малому бизнесу.