Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбер провел цифровую трансформацию для тысячи клиентов

Ведяхин: кто не проводит цифровую трансформацию, тот просто проигрывает

close
100%
Unsplash

Одним из самых востребованных нефинансовых сервисов Сбера для корпоративных клиентов является цифровая трансформация, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, ее проходят уже более 1 тысячи компаний-клиентов банка.

«Сейчас уже нет выбора – делать или не делать (цифровую трансформацию). Тот, кто ее не делает – тот просто проигрывает. Все, вариантов нет», — сообщил он.

Ведяхин подчеркнул, что сейчас Сбер проводит цифровую трансформацию для тысячи клиентов. Первый зампред правления Сбербанка уточнил, что в списке заявок у банка еще 8,5 тысяч клиентов

Также он отметил, что выручка у компаний, прошедших цифровую трансформацию, растет в среднем на 10% быстрее, чем у аналогичных компаний, не прошедших ее.

При этом Ведяхин рассказал, что в среднем за прошлый год цифровая трансформация принесла каждому клиенту более 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что среди нефинансовых продуктов и сервисов Сбербанка для предпринимателей особой популярностью пользуются отраслевые решения – их применяют уже более 300 тысяч компаний. По словам Ведяхина, такие решения открывают новые возможности в первую очередь малому бизнесу.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами