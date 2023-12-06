Глава BAT назвал продажу бизнеса в РФ «большим ударом»

Гендиректор британской табачной компании British American Tobacco (BAT) Тадеу Марроко заявил, что продажа активов в России стала для BAT «большим ударом». Об этом пишет агентство Reuters.

По его словам, сделка была заключена по цене, «далекой от реальной стоимости бизнеса». Директор BAT уточнил, что контракт предусматривает возможность выкупа актива обратно. Однако из-за требования властей РФ принять решение в течение двух лет BAT вряд ли им воспользуется.

Ранее BAT продала свой российский бизнес за не разглашенную сумму. Эксперты оценивают потери компании от ухода с российского рынка в $1,2 млрд. Кроме того, компания сообщила, что планирует списать в 2023 году $31,5 млрд на обесценение активов, в основном, из-за приобретенных американских табачных брендов.

Согласно официальному заявлению BAT, «это изменение в данных бухгалтерского учета главным образом связано с рядом купленных нами американских брендов традиционных табачных изделий, чьи балансовую стоимость и срок полезного экономического использования мы теперь оцениваем в рамках расчетного периода в 30 лет».

BAT также планирует переориентироваться на электронные сигареты и подобную продукцию, ожидая, что к 2035 году половина выручки будет приходиться на этот сегмент.

В начале ноября компания Carlsberg пригрозила России судом и и потребовала компенсации за «Балтику».

Ранее маркетолог предрек уход известных табачных брендов из России