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Юань впервые с октября превысил отметку в 13 рублей

Курс юаня к рублю вырос больше 13 рублей впервые с 23 октября

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Global Look Press

Курс юаня к рублю вырос больше 13 рублей впервые с 23 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные валютных торгов.

На 12.18 МСК курс юаня к рублю составлял 13,003 рублей, показывая рост на 0,97%. На 12.33 рост увеличился, и юань стал стоить 13,02 рублей.

Одновременно курс евро прибавил 0,73%, поднявшись до 100,71 рублей, а курс доллара — на 1,07%, до 93,26 рублей.

До этого курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 93 руб. впервые с 3 ноября.

2 ноября Минфин США расширил антироссийские санкционные списки. В так называемый SDN-лист, или, проще говоря, «черный список», попали 200 российских компаний. Санкции коснулись «СПБ Биржи», «дочек» «Газпром нефти», МГТУ имени Баумана, Научно-исследовательского центра кибернетики и автоматики, проекта «Арктик СПГ 2» и АФК «Система». После санкций у СПБ Биржи сменился руководитель.

Ранее были названы последствия санкций США против Биржи СПБ для россиян.

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