Сбер допустил физлиц к платформе цифровых финансовых активов

Сбер расширил функционал своей платформы цифровых активов для физических лиц, являющихся клиентами банка, сообщил в рамках Дня инвестора Сбера заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, теперь физлицам доступны возможности зачисления и вывода денежных средств для расчетов по сделкам с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).

«Сбер стал первым банком в России, включенным в реестр операторов информационных систем. За весь период работы в информационной системе Сбера зарегистрировано 63 выпуска ЦФА. Сумма состоявшейся эмиссии по этим выпускам составила около 2 млрд рублей. Для розничных клиентов банка такая форма инвестирования станет еще одним цифровым способом размещения денежных средств», — сказал он.

Попов отметил, что к концу 2023 году объем кредитного портфеля Сбера малому бизнесу превысит 1,5 трлн рублей.

«Это на 73% больше, чем по итогам 2022 года. Такой рост связан с активным осваиванием малым бизнесом освободившихся ниш после ухода иностранных брендов», — сказал он.

Также Попов отметил, что Сбербанк активно развивает альтернативные способы финансирования корпоративных клиентов.

«В этом году мы запустили продукт исламского финансирования, позволяющий предоставлять средства юридическим лицам на пополнение оборотных средств. Этот продукт позволяет финансировать бизнес полностью в соответствии со стандартами исламского финансирования, что подтверждено международным исламским комитетом. Сбербанк уже выделил лимит на первые пилотные сделки и проводит переговоры с потенциальными заемщиками», — сказал зампредседателя правления.

Попов подчеркнул, что Сбер является главным партнером государства в строительстве кампусов вузов.

«В настоящий момент уже одобрено 3 проекта на 22 млрд рублей и идет активная стройка в Нижнем Новгороде, Великом Новгороде и Уфе, в работе находятся еще 8 проектов на 67 млрд рублей», — заключил он.