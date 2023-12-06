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Магазины Adidas и Reebok откроются в России под новой вывеской

Adidas и Reebok откроют свои магазины в России под вывеской ASP

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Global Look Press

Магазины спортивной одежды и спортинвентаря Adidas и Reebok откроются в России под новым брендом ASP. Об этом сообщил руководитель отдела маркетинга Lestate Илья Комиссаров, его слова передает «Коммерсант».

«Продукция Adidas и Reebok будет продаваться в новой сети ASP, запускаемой Lestate, дистрибутором западных спортивных брендов. Россияне, которые привыкли к высокому качеству товаров западных марок, не готовы отказываться от них. Однако в сегменте спортивных товаров усиливается конкуренция из-за активизации локальных игроков», — сказал он.

Топ-менеджер уточнил, что открытие первого магазина состоится уже на этой неделе в аутлете «Белая дача» в Москве. Количество магазинов ASP еще обсуждается. Комиссаров отметил, что расширяться розничная сеть будет постепенно.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что компания Adidas планирует возобновить поставки одежды в Россию после 7 декабря.

Ранее большинство россиян сообщило, что не ждет возвращения западных брендов.

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