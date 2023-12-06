Курс доллара на Мосбирже превысил 93 рубля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 93 руб. впервые с 3 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Евро поднялся выше 100 руб., достигнув отметки 100,4 руб. Китайский юань торгуется по 12,97 руб.

Курс американской валюты расчетами «завтра» на 7:44 (мск) растет на 69 копеек, до 92,97 руб., минутами ранее доллар поднимался выше 93 руб. Юань повышается на 9 копеек, до 12,97 руб., европейская валюта – на 42 копейки, до 100,4 руб.

До этого представитель группы Московской биржи Игорь Марич заявлял, что Московская биржа в случае введения против нее американских санкций и остановки долларовых торгов имеет дальнейший сценарий действия.

2 ноября Минфин США расширил антироссийские санкционные списки. В так называемый SDN-лист, или, проще говоря, «черный список», попали 200 российских компаний. Санкции коснулись «СПБ Биржи», «дочек» «Газпром нефти», МГТУ имени Баумана, Научно-исследовательского центра кибернетики и автоматики, проекта «Арктик СПГ 2» и АФК «Система». После санкций у СПБ Биржи сменился руководитель.

Ранее были названы последствия санкций США против Биржи СПБ для россиян.