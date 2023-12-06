Британия заявила о санкциях против иностранных поставщиков военного оборудования в Россию

Лондон 6 декабря введет санкции против иностранных физических и юридических лиц, которые поставляют в Россию используемое в военных целях оборудование. Об этом, ссылаясь на заявление министерства иностранных дел Великобритании, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что британское правительство введет санкции в отношении поставщиков, поддерживающих «военную машину» президента России Владимира Путина. В Лондоне заявили, что поставщики, которые экспортируют оборудование и комплектующие в Россию, войдут в число десятков физических и юридических лиц, обвиняемых в военном сотрудничестве с Россией.

Ранее сообщалось, что министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 28 юридических лиц из России.

До этого министерство торговли США приняло решение о введении экспортных ограничений в отношении семи физических лиц, включая граждан России, а также трех компаний, которые базируются в США и ОАЭ.

Ранее минфин США расширил санкции против России.