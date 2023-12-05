С блогера Лерчек хотят взыскать еще несколько миллионов рублей

Партнер компании, через которую блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) и ее муж продавали свои марафоны успеха, ООО «Темполайн Логистика» увеличил сумму иска к супругам на 3 миллиона рублей, выяснила «Газета.Ru».

Таким образом, Чекалиным предстоит суд с иском в отношении их компании уже на более 25 миллионов рублей. Судебное заседание должно состояться 23 января 2024 года.

В марте текущего года Лерчек стала фигурантом уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее мужу предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В конце августа стало известно, что на Лерчек завели еще одно уголовное дело — ее подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. По данным Telegram-канала Mash, девушка вывезла за границу 130 миллионов рублей. Отмечалось, что дело Чекалиной передали сотрудникам главного следственного управления СК РФ.

В ноябре Life со ссылкой на Shot сообщил о том, что блогерша погасила долг в 296 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. По данным издания, семья Чекалиных смогла оплатить накопившийся долг после того, как 10 ноября со счета блогерши сняли арест. Shot подчеркивает, что до этого Лерчек уже оплачивала другой штраф в размере 311 млн рублей.

1 декабря стало известно, что с семьи блогерши Лерчек сняли судебный запрет на использование соцсетей после погашения многомиллионного долга.

Ранее сообщалось, что с Леонида Агутина взыскали долги по коммунальным платежам.