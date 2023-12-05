В России сформировался новый класс работников

За последние годы в России сформировался новый социальный слой, зарабатывающий значительно больше, чем все ожидали. Об этом сообщил директор Института нового общества, экономист Василий Колташов в эфире радио Sputnik.

Колташов отметил, что санкции, введенные против России, стали стимулом для развития отраслей промышленности. В отличие от западных стран, где наблюдается ухудшение среднего класса из-за высоких ставок и задолженности, Россия начала формирование нового социального слоя. Этот новый средний класс, по мнению экономиста, зарабатывает значительно больше, чем ожидалось, создавая устойчивую экономическую динамику.

Причем, по словам эксперта, в XIX веке средним классом считались горожане, которые владели каким-то бизнесом — будь то лавка или небольшая фирма. К XX веку ситуация изменилась и средним классом на Западе начали считаться уже квалифицированные рабочие, владеющие домом, автомобилем и отличающиеся свободным потреблением товаров, которые даже могли позволить себе отправиться в небольшое путешествие во время своего отпуска. Теперь на Западе началась стагнация, считает эксперт.

«Ни для кого не секрет, что теперь молодежь, допустим, в Германии и Италии, сидит у родителей на шее до 40 лет, учится до 40 лет – нет работы, нет перспектив. Ты вроде бы происходишь из среднего класса, но ты его не воспроизводишь, хоть прыгай», — констатирует эксперт.

В конце ноября стало известно, что на повышение зарплат бюджетников выделят еще 11 млрд рублей.

Ранее в России выросло число работников с зарплатой от 1 млн рублей.