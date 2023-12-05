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Мишустин заявил об успехах в рамках нацпроектов

Мишустин констатировал приближение к 100% выполнения нацпроектов

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100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Средний уровень достижения целей национальных проектов близок к 100%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по реализации национальных проектов, передает «Российская газета».

Глава правительства отметил важнейшие результаты в рамках нацпроектов за прошедшие пять лет. В частности, около 600 тыс. граждан расселены из ветхого жилья, благоустроены десятки тысяч общественных пространств.

«Это хорошо видно в том числе по динамике роста валового внутреннего продукта. Он увеличивается, несмотря на все текущие вызовы», — констатировал премьер.

Кроме того, активно развивается транспортная инфраструктура, в том числе портовая. Поддержку получил малый бизнес, есть успехи в повышении производительности труда и расширении экспорта, несмотря на санкции.

В социальной сфере также достигнут ряд целей, отметил Мишустин. Так, в здравоохранении создано или модернизировано 5,5 тыс. медучреждений, открыто 22 современные больницы. В сфере образования построено более 1 тыс. школ.

По словам премьера, в центре внимания нацпроектов – повышение качества жизни граждан. Итоги пятилетней работы лягут на стол президенту перед заседанием Совета по стратегическому развитию.

В конце ноября агентство АКРА сообщило, что по его прогнозам в следующем году рост экономики РФ замедлится.

Ранее премьер отметил укрепление экономики РФ несмотря на внешние вызовы.

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