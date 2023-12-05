«Яндекс» направил на обеспечение безопасности сервисов доставки почти 500 млн рублей

«Яндекс» впервые опубликовал политику в области безопасности «Яндекс Еды», «Лавки», «Деливери» и «Яндекс Доставки». В документе собраны все меры, применяемые сервисами для того, чтобы сделать процесс доставки заказов как можно безопаснее.

«Мы все понимаем, что сервисы доставки еды и продуктов — это уже норма жизни. Это то, что окружает нас так, как общественный транспорт — это буквально уже часть общественной инфраструктуры. Поэтому мы чувствуем ответственность за то, чтобы наши сервисы были безопасны и комфортны для общества», — отметил руководитель сервисов «Яндекс Еда» и «Деливери» Евгений Анищенков.

Так, начиная с 2021 года Яндекс инвестировал в развитие инициатив и технологий для обеспечения безопасности уже почти 500 млн рублей. Средства ушли на разработку наиболее оптимальных и безопасных маршрутов для курьеров, применение системы оценки поведения курьеров, поддержание систем, сохраняющих конфиденциальность пользователей, которые скрывают их реальные номера.

Также у Яндекса есть сервисы, которые обучают курьеров правилам дорожного движения, и проект наблюдательных команд — он заключается в том, что опытные доставщики следят за соблюдением правил в тех районах, где бывает много курьеров на велосипедах. По данным «Яндекса», в 2023 году 99,999% заказов были доставлены без ДТП — на 270 тысяч пройденных курьерами километров случалось только одно ДТП.

Как рассказал операционный директор «Яндекс Еды» и «Деливери» Максим Ивенин, «Яндекс» занимается безопасностью дорожного движения и безопасностью городской среды в нескольких направлениях.

«Они охватывают весь цикл работы курьеров и выполнения заказов. Начинается все с доступа к сервису — когда курьер к нам присоединяется, он получает экипировку со светоотражающими элементами и проходит базовый курс ПДД. Те, кто пересаживаются на велосипеды, обязательно проходят расширенный курс. Потом идет работа над инициативами по безопасности во время выполнения заказа. Также если что-то случается, у нас есть протоколы реагирования на инциденты», — уточнил он.

Кроме того, «Яндекс» презентовал собственные электровелосипеды, которые будут доступны курьерам уже в следующем году. Компания разработала новую модель с удобным багажником для термосумки, мощным аккумулятором, который при необходимости можно будет заменить на специальной станции. Также велосипеды будут оснащены USB-портами для зарядки телефона и модулями IoT, которые позволяют сделать так, чтобы транспорт не превышал допустимую скорость.