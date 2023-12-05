Россиянам рассказали, можно ли заставить такси подешеветь

Доцент кафедры частного права Государственного университета управления Владимир Попов заявил, что предотвратить подорожание услуг такси или заставить перевозчиков снизить тарифы административными мерами невозможно, передает агентство «Прайм».

По его словам, в случае жесткого регулирования цен государством в сфере таксомоторных перевозок, она в значительной части «уйдет в тень».

Эксперт указал на экономические основания для повышения тарифов, которые есть у перевозчиков. Среди них — общее ускорение инфляции и роста ставок по кредитам на обновление автопарка, подорожание топлива, удорожание комплектующих и расходных материалов, а также законодательные изменения, которые вступили в силу в сентябре текущего года.

До этого компании-агрегаторы такси сообщили «Газете.Ru», что пассажиру для снижения стоимости поездки на такси следует избегать пиковых часов, нужно искать промокоды и специальные карты, а также не вызывать машину в промзоны.

Ранее общественники призвали набирать в такси мигрантов, пока россияне находятся на СВО.