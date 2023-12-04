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На портале «Госуслуги» запустили платежи через аккредитив при покупке автомобиля

Сбер и Минцифры разработали новый онлайн-сервис для рынка подержанных машин

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РИА Новости

Сбер и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустили сервис, c помощью которого можно безопасно покупать и продавать автомобили на портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В Сбере пояснили, что обеим сторонам сделки надо подписать электронный договор купли-продажи, а безопасность сделки обеспечит аккредитив.

«Благодаря инновационному сервису покупатель гарантированно получит автомобиль, а продавец — деньги за него. К тому же продавец будет уверен, что покупатель зарегистрировал машину на себя в ГИБДД и авто больше не числится за прежним владельцем», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что аккредитив исполняется автоматически, как только банк получает информацию о том, что сделка совершена и автомобиль поставлен на учет в ГИБДД. В этот момент деньги, которые до финализации сделки хранились на специальном счете, переходят от покупателя к продавцу.

По словам зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова, совместный проект компании с Минцифры защищает интересы россиян в сделках купли-продажи машины и упрощает оформление аккредитива благодаря автоматизированному каналу обмена данными между госуслугами и Сбером.

«Думаю, что безопасная сделка с аккредитивом быстро станет популярной при продаже подержанных машин», — сказал он.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Цветков отметил, что Минцифры активно развивает портал «Госуслуги».

Он подчеркнул, что новый сервис безопасной сделки через аккредитив позволяет получить весь комплекс услуг — от подписания договора купли-продажи транспортного средства до онлайн-расчетов за него — быстро, удобно, в режиме одного окна, и абсолютно бесплатно.

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