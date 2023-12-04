ЦБ не ждет начала обмена замороженными активами инвесторов до конца года

Механизм обмена заблокированными активами до конца года не заработает. Об этом сообщил первый зампредседателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин, передает ТАСС.

По его словам, сама схема начала обмена заблокированных активов инвесторов «не за горами», но точную информацию он не дал, отметив, что сейчас «идет обсуждение».

«До конца года, конечно, не ждем обмен», — добавилсказал Чистюхин.

Он добавил, что пока нет схемы, а как она появится, предстоит долгий период «сопряжения воли всех сторон», в том числе: владельцев бумаг, потом владельцев счетов типа «С» и так далее.

В начале сентября Чистюхин заявил, что программа долгосрочных сбережений пока не выглядит особенно интересной для широкого круга россиян. Он отметил, что граждан нужно мягко подтолкнуть к долгосрочным сбережениям. Например, пообещать защиту интересов, как минимум, работников предприятий.

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