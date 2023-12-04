В России увеличат производство курицы и яиц

В конце ноября ряд министерств РФ получили распоряжение от вице-премьера Виктории Абрамченко по разработке мер по увеличению производства куриного мяса и яиц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию поручения вице-премьера.

Решение принято в ответ на растущий спрос, который привел к заметному подорожанию этих продуктов. В рамках поручения до 19 декабря Минсельхоз, Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг должны проанализировать динамику потребления курицы и яиц за последние три года, предоставить информацию о текущих объемах производства и определить минимальные объемы, необходимые для удовлетворения внутреннего спроса. Представленные результаты будут представлены правительству для принятия дальнейших мер.

В ответ на поручение вице-премьера, Минсельхоз уже подготовил предложения по изменению законодательства, направленные на расширение целевых льготных инвестиционных кредитов для производства бройлеров. Отмечается, что уже введена дополнительная поддержка для строительства птицеводческих предприятий, включая бройлерное производство.

Заинтересованность властей в увеличении производства курицы и яиц стала более явной в свете недавнего подорожания этих продуктов. В июле текущего года стоимость курицы установила новый рекорд, что привело к проведению проверок Федеральной антимонопольной службой. Президент Владимир Путин также выразил обеспокоенность ростом цен и поручил правительству разработать дополнительные меры господдержки для увеличения предложения мяса птицы на внутреннем рынке.

До этого Минсельхоз сообщил о планах ограничить экспорт некоторых видов мяса птицы и пищевого яйца из России на шесть месяцев 26 октября. Такой правовой акт должен быть принят в декабре 2023 года. Необходимость новых мер в ведомстве объяснили ростом цен на мясо птицы и яйца. Их стоимость увеличилась на 25,3% и 24% в годовом выражении соответственно. В среду президент России Владимир Путин задал главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву вопрос: «Чего курятина-то так подорожала?». В Минсельхозе связали это со снижением объемов производства в последние месяцы и повышением себестоимости на фоне высокого курса доллара.

Ранее президент России Владимир Путин призвал правительство своевременно реагировать на рост цен на мясо птицы.