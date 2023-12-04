Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Цены на российскую пшеницу выросли из-за штормов в Черном море

«Ъ»: российская пшеница подорожала до $239 за тонну из-за штормов в Черном море

close
100%
Егор Еремов/РИА «Новости»

Из-за штормов в Черном море и временного приостановления поставок российской пшеницы цены на нее начали расти, достигнув $239 за тонну. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Снижавшиеся с сентября мировые цены на российскую пшеницу начали расти. (…) За ноябрь она подорожала на $9, до $239 за тонну, в связи с приостановкой отгрузок из-за штормов в Черном море, сообщениями о возможных ограничениях экспорта и ростом цен на тендерах стран-импортеров», — говорится в публикации.

В статье уточняется, что аналитики указывают на возможное продолжение этой тенденции из-за возникших сложностей с посевом озимых в Европе и ухудшением прогноза урожая пшеницы в Австралии.

2 декабря сообщалось, что Россия впервые с начала спецоперации на Украине вошла в первую пятерку поставщиков зерна в Евросоюз.

28 ноября Минсельхоз РФ подтвердил ранее озвученный прогноз об экспорте более 65 млн тонн зерна из России в текущем сельскохозяйственном году. Глава ведомства Дмитрий Патрушев заявил, что намолочено более 151 млн тонн зерна и 99 млн тонн пшеницы.

Ранее в Российском зерновом союзе оценили планы запретить экспорт зерновых.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий