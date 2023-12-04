Цены на российскую пшеницу выросли из-за штормов в Черном море

Из-за штормов в Черном море и временного приостановления поставок российской пшеницы цены на нее начали расти, достигнув $239 за тонну. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Снижавшиеся с сентября мировые цены на российскую пшеницу начали расти. (…) За ноябрь она подорожала на $9, до $239 за тонну, в связи с приостановкой отгрузок из-за штормов в Черном море, сообщениями о возможных ограничениях экспорта и ростом цен на тендерах стран-импортеров», — говорится в публикации.

В статье уточняется, что аналитики указывают на возможное продолжение этой тенденции из-за возникших сложностей с посевом озимых в Европе и ухудшением прогноза урожая пшеницы в Австралии.

2 декабря сообщалось, что Россия впервые с начала спецоперации на Украине вошла в первую пятерку поставщиков зерна в Евросоюз.

28 ноября Минсельхоз РФ подтвердил ранее озвученный прогноз об экспорте более 65 млн тонн зерна из России в текущем сельскохозяйственном году. Глава ведомства Дмитрий Патрушев заявил, что намолочено более 151 млн тонн зерна и 99 млн тонн пшеницы.

Ранее в Российском зерновом союзе оценили планы запретить экспорт зерновых.