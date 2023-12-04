Эн+ признана одной из крупнейших компаний-инвесторов России по версии Forbes

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ вошел в рейтинг крупнейших компаний-инвесторов России 2023 по версии Forbes, сообщается на сайте издания. Эн+ заняла 11-е место в рейтинге, поднявшись на 11 позиций по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что рейтинг учитывает совокупный объем инвестиций на приобретение основных средств и нематериальных активов, выкуп акций, вложения в рамках совместных предприятий и новых бизнесов в 2022 году. В список вошли компании, зарегистрированные в России или принадлежащие российским акционерам более чем на 50%.

Так, объем инвестиций холдинга в 2022 году составил 118,5 млрд рублей. При этом Эн+ сохраняет высокий уровень инвестиций, направленных на развитие производственных мощностей. Большая часть активов Эн+ в энергетическом и металлургическом сегментах сосредоточена в регионах Сибири. При этом холдинг инвестирует значительные средства в социальные проекты, направленные на развитие регионов ответственности и улучшение качества жизни в них.

В сфере экологии и охраны окружающей среды Эн+ также ведет несколько десятков проектов, направленных на сохранение биоразнообразия, восстановление земель и лесов, очистку воды и повышение уровня экологической осознанности среди населения. Всего в прошлом году Эн+ направила более 56 млн долларов только на социальные проекты. Отмечается, что расходы на экологию и охрану окружающей среды составили 243 млн долларов США.

Как отметил исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина П.А. Антон Свириденко, Эн+, поднявшийся в рейтинге сразу на 11 мест, становится становым хребтом российской экономики, делая особый акцент на развитие Сибири как базис поворота на Восток. По словам Свириденко, в отличие от многих других компания не сократила инвестиции, продолжая последовательную программу модернизации мощностей, развитие «зеленой» энергетики через модернизацию ГЭС, а также широкий набор социальных программ в городах и регионах присутствия.

«Такой подход оправдан и может быть признан модельным - вложения в «чистые» мощности позволят в будущем всем чувствовать себя комфортно на китайском рынке, где растут требования к «зелёности», социальные - сохранить работников в условиях дефицита кадров, в производство - повысить производительность труда», — сказал эксперт.

Он считает, что новый рейтинг инвесторов в российской экономике хорошо характеризует активность компаний в новой постсанкционной реальности. По его мнению, именно долгосрочный подход к инвестициям стал залогом сохранения динамики и перестройки на новые рынки и логистические вопросы.