Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ФАС возбудила дело за рекламу желчегонного лекарства

ФАС завела дело за рекламу препарата «Тыквеол»

close
100%
Depositphotos

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело за нарушения при рекламе препарата «Тыквеол». Об этом сообщили в Telegram-канале ФАС.

«Компания «ОМД Эвиденс» разместила рекламный баннер с изображением препарата посредством сервиса «Яндекс.Директ» на сайте kp.ru. На нем отсутствовало предупреждение о наличии противопоказаний к применению и использованию. Также не была указана необходимость ознакомиться с инструкцией по применению или получить консультации специалистов», — говорится в сообщении службы.

В ФАС уточнили, что, в зависимости от результатов расследования, компании «ОМД Эвиденс» и «Яндексу» (как рекламодателю) может грозить ответственности в соответствии с Федеральным законом о рекламе.

«Тыквеол» — препарат из масла семян тыквы. В инструкции к нему указано, что его применяют при дискинезии желчного пузыря и желчных путей, циррозе печени и ряде других заболеваний. Согласно описанию, он обладает желчегонным действием и другими свойствами. Среди противопоказаний указаны неприятные ощущения в области живота и учащение стула. Отмечается, что перед употреблением следует проконсультироваться с медицинским специалистом.

Ранее ФАС предложила сетям ограничить наценки на яйца.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий