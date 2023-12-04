ФАС возбудила дело за рекламу желчегонного лекарства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело за нарушения при рекламе препарата «Тыквеол». Об этом сообщили в Telegram-канале ФАС.

«Компания «ОМД Эвиденс» разместила рекламный баннер с изображением препарата посредством сервиса «Яндекс.Директ» на сайте kp.ru. На нем отсутствовало предупреждение о наличии противопоказаний к применению и использованию. Также не была указана необходимость ознакомиться с инструкцией по применению или получить консультации специалистов», — говорится в сообщении службы.

В ФАС уточнили, что, в зависимости от результатов расследования, компании «ОМД Эвиденс» и «Яндексу» (как рекламодателю) может грозить ответственности в соответствии с Федеральным законом о рекламе.

«Тыквеол» — препарат из масла семян тыквы. В инструкции к нему указано, что его применяют при дискинезии желчного пузыря и желчных путей, циррозе печени и ряде других заболеваний. Согласно описанию, он обладает желчегонным действием и другими свойствами. Среди противопоказаний указаны неприятные ощущения в области живота и учащение стула. Отмечается, что перед употреблением следует проконсультироваться с медицинским специалистом.

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