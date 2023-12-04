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В АТОР констатировали частичное восстановление выездного туризма

АТОР: число туристов, выезжающих из России, выросло на 15-20% за год

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Shutterstock

Число российских туристов, выезжающих за рубеж, в 2023 году выросло примерно на 15-20% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе

Однако о полном восстановлении речи пока не идет – показатели все еще на 30% ниже уровня 2019 года. Как отметила Ломидзе, среди самых популярных направлений по-прежнему Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд. В список также вошли Куба, Шри-Ланка и Венесуэла. Основным сдерживающим фактором она назвала недостаточное число прямых авиарейсов.

В конце ноября депутаты Госдумы предложили в каникулы с 1 января по 8 января 2024 года распространить туристический кешбэк для детей и установить его размер на уровне 50% от потраченных средств. Это должно стимулировать внутренний детский туризм в новогодние праздники.

До этого стало известно, сколько россиян будет работать в новогодние каникулы.

Ранее в Госдуме предложили снизить транспортный налог.

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