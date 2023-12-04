В ФНС рассказали, на сколько упали доходы российских компаний

За первые шесть месяцев 2023 года доходы российских компаний снизились вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитического портала Федеральной налоговой службы (ФНС).

Отмечается, что в ФНС изучили отчетность крупнейших российских компаний за 2023 год. Доходы резко снизились у «Лукойла», «Уралкалия», «НОВАТЭКа», «ФосАгро». У «Газпрома» доходы упали на 36%.

Тенденцию подтверждают данные Центробанка, по котором крупнейшие экспортеры нефти и газа потеряли 43% в годовом выражении.

Эксперты называют санкции причиной сокращения выручки. Кроме того, на показатели влияют сокращение потребительского спроса и снижение цен на энергоресурсы.

До этого британская газета Financial Times писала, что Вашингтон намерен к 2030 году вдвое сократить доходы Москвы от экспорта энергетических ресурсов, включая нефть и газ.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.