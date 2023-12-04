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Названы ориентировочные сроки подготовки плана ЕК по использованию активов РФ

ЕК представит план использования доходов от активов РФ до декабрьского саммита

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AP

Европейская комиссия (ЕК) намерена представить официальный план, касающийся использования доходов от инвестирования замороженных в региональном содружестве российских активов, до запланированного на декабрь саммита организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в высшем органе исполнительной власти Европейского союза (ЕС).

По данным агентства, соответствующее предложение может быть обнародовано уже 12 декабря. Тем не менее источник подчеркнул, что указанные сроки являются «ориентировочными».

«Наша цель — представить официальное предложение в этом году, по возможности, до декабрьского саммита Евросоюза», — добавил он.

В конце ноября Bloomberg сообщил о планах регионального содружества в ближайшее время представить план использования налога на прибыль с заблокированных активов РФ. Согласно информации агентства, речь идет об использовании данных средств для помощи Украине.

Как отмечалось в материале, лидеры стран — членов ЕС намерены обсудить соответствующие инициативы в ходе предстоящего саммита. Мероприятие состоится с 14 по 15 декабря, однако пока государства — участники организации не достигли консенсуса по вопросу дальнейшего использования доходов от замороженных российских активов.

Ранее в Европейском совете предупредили о негативных последствиях блокировки активов РФ.

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