Названо последствие усиления ультраправых в Европе

Украина может потерять €50 млрд из-за усиления ультраправых в Европе. Об этом пишет The Financial Times.

«Раздоры в ЕС относительно инвестиций и будущего Украины ставят под угрозу важнейшие обещания Киеву, сделанные несколько месяцев назад — как раз в то время, когда поток финансовой и военной поддержки на Украину из США резко приостановился из-за поляризации конгресса по этому вопросу», — заявили в издании.

Отмечается, что будущая интеграция Украины в ЕС ставится под сомнение из-за сопротивления Венгрии, а попытки администрации президента США Джо Байдена добиться от конгресса выделения нового транша в пользу Украины в размере $60 млрд сталкиваются с сопротивлением со стороны сторонников Республиканской партии.

Вопрос о выделении €50 млрд на поддержку Украины в Фонд мира Евросоюза будет обсуждаться в преддверии саммита ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Ожидается, что на ход переговоров окажет значительное внимание победа ультраправых на выборах в Нидерландах и решение суда ФРГ отказать правительству в разрешении на получение новых кредитов.

До этого стало известно о планах двух европейских стран прекратить поддержку Украины.

Ранее в Венгрии призвали ЕС использовать для помощи Украине не свой бюджет, а спецфонд.