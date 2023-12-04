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Названо последствие усиления ультраправых в Европе

FT: Украина может потерять €50 млрд из-за усиления ультраправых в Европе

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина может потерять €50 млрд из-за усиления ультраправых в Европе. Об этом пишет The Financial Times.

«Раздоры в ЕС относительно инвестиций и будущего Украины ставят под угрозу важнейшие обещания Киеву, сделанные несколько месяцев назад — как раз в то время, когда поток финансовой и военной поддержки на Украину из США резко приостановился из-за поляризации конгресса по этому вопросу», — заявили в издании.

Отмечается, что будущая интеграция Украины в ЕС ставится под сомнение из-за сопротивления Венгрии, а попытки администрации президента США Джо Байдена добиться от конгресса выделения нового транша в пользу Украины в размере $60 млрд сталкиваются с сопротивлением со стороны сторонников Республиканской партии.

Вопрос о выделении €50 млрд на поддержку Украины в Фонд мира Евросоюза будет обсуждаться в преддверии саммита ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Ожидается, что на ход переговоров окажет значительное внимание победа ультраправых на выборах в Нидерландах и решение суда ФРГ отказать правительству в разрешении на получение новых кредитов.

До этого стало известно о планах двух европейских стран прекратить поддержку Украины.

Ранее в Венгрии призвали ЕС использовать для помощи Украине не свой бюджет, а спецфонд.

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