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Цены на вторичное жилье в России достигли исторического максимума

Этажи: средняя цена квадратного метра на вторичке в РФ достигла ₽119,13 тыс.

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В ноябре средняя стоимость квадратного метра готовых квартир на вторичном рынке достигла ₽119,13 тыс. —это новый рекорд. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Этажи»

Несмотря на снижение доступности ипотеки и спроса на недвижимость, цены выросли на 1,4%. По словам эксперта компании Татьяны Ахметдиновой, причина - изменение структуры предложения. Сейчас покупают в основном квартиры с максимальным дисконтом, поэтому растет средняя стоимость «квадрата».

Наибольший рост цен зафиксирован в Омске, Казани, Ростове-на-Дону - 3,5%, Екатеринбурге — 3,2%, Санкт-Петербурге — 2,7%. Минимальный прирост отмечен в Волгограде, Уфе — 0,7%, Москве — 0,6%. Ни в одном городе-миллионнике цены на вторичку не снизились.

По словам Ахметдиновой, рост цен идет по инерции, но растет скидка на квартиры, которые собственники хотят быстро продать. Это оправданная стратегия на фоне риска дальнейшего падения доступности ипотеки.

До этого стало известно, что первоначальный взнос по льготной ипотеке снова будет повышен

Ранее эксперт заявил о риске дефицита новостроек в России.

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