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Аналитик обозначил курс доллара на следующую неделю

Аналитик Буйволов: на следующей неделе доллар будет стоить 88,5-91,5 рублей

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

На следующей неделе курс доллара составит 88,5-91,5 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Баланс факторов сложился таким образом, что сильные колебания курса рубля к доллару как вверх, так и вниз краткосрочно маловероятны. Российская валюта к пятнице уступила ряд позиций, что, впрочем, было прогнозируемо на фоне завершения налогового периода и импульса укрепления самого доллара на мировом валютном рынке», — пояснил аналитик.

По его словам, рынок нефти «переваривает» принятое ОПЕК+ решение по квотам и сокращениям. Вполне возможно, что после переоценки действий и намерений альянса, а также под влиянием очередного витка обострения ближневосточного конфликта цены на нефть сместятся ближе к $85 за баррель Brent, предположил Буйволов.

«Это поддержало бы курс рубля наряду с эффектом от жесткой политики ЦБ по ключевой ставке и обязательными продажами на внутреннем рынке большей части экспортной выручки. В то же время давить на рубль могут начать постепенное оживление сезонного спроса населения на валюту перед праздниками и высокие госрасходы, характерные для конца года», — заключил аналитик.

На закрытии торгов Мосбиржи в пятницу курс доллара составил 90,4075 рублей, евро — 97,9525 рублей. Что будет с курсами американской и европейской валю в декабре и когда лучше запастись ими на новогодние праздники — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик предрек повышенный спрос россиян на валюту до середины декабря.

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