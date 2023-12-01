США намерены в два раза снизить доходы России от продажи энергоресурсов

Вашингтон намерен к 2030 году вдвое сократить доходы Москвы от экспорта энергетических ресурсов, включая нефть и газ. Об этом сообщила британская газета Financial Times, сославшись на заявление помощника государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетта.

Чиновник отметил, что западные рестрикции в отношении РФ продолжат действовать «в течение многих лет». По его словам, ограничения нацелены на снижение военного потенциала страны и ее возможности финансировать специальную военную операцию (СВО) на Украине.

«Мы собираемся сделать все возможное, чтобы воплотить это в жизнь», — подчеркнул Пайетт.

При этом он указал, что после введения антироссийских санкций Москва начала применять так называемый «теневой флот» для осуществления морских перевозок сырья. В связи с этим, как сказал чиновник, американское руководство планирует принять все необходимые меры для снижения эффективности данной схемы обхода рестрикций.

Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА), в свою очередь, спрогнозировали снижение доходов РФ от поставок нефти и газа к 2030 году. Эксперты не исключили, что при сохранении западных санкций данный показатель уменьшиться на 40-50%.

В то же время Пайетт предупредил о наличии у американского правительства возможности оказывать давление на грузоотправителей. Благодаря этому Вашингтон сможет получать максимальную информацию о перевозимых товарах, вызывающих у него хоть малейшее подозрение.

Ранее в Кремле высказались о длительности антироссийских санкций.