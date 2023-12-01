Стали известны ключевые темы ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ»

Сознательное развитие и суверенные технологии станут ключевыми темами деловой программы международного ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ», который пройдет в Нижнем Новгороде с 4 по 6 декабря. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе форума.

Всего за три дня состоится более 40 сессий, посвященных глобальной трансформации ESG-практик в различных отраслях экономики. В ходе мероприятия участники предложат обновленную модель развития, которая может стать универсальной системой ценностей на международном уровне для стран БРИКС и БРИКС+.

Что такое БРИКС Альянс БРИКС включает пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР (присоединилась в 2011 году). Расшифровка BRICS происходит от первых букв названий стран в английской транскрипции.

Экономические системы участников содружества оказывают огромное влияние на рынки.



В последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.



Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион становится центром выработки повестки устойчивого развития.

«Форум СО.ЗНАНИЕ дает нам возможность не просто обсудить ключевые моменты и проблематику, но и выработать конкретные решения, например, касающиеся поддержки бизнеса. В мероприятии примут участие представители всех заинтересованных сторон. Это будет полезным для региона и страны в целом», — сказал губернатор (его слова приводит пресс-служба форума).

Деловая программа мероприятия будет разделена на восемь тематических треков, каждый из которых посвящен отдельному аспекту внедрения принципов устойчивого развития в экономику и общество.

● СО.ЗДАНИЕ/ Технологический суверенитет и устойчивое развитие. Трек посвящен формированию, развитию и удержанию национального технологического, кадрового и финансового потенциалов.

● СО.ХРАНЕНИЕ/ Окружающая среда. Затронет вопросы бережного отношения к окружающей среде, технологий энергоэффективности и комплексного подхода к устойчивому экономическому развитию бизнеса, региона и страны.

● СО.ДЕЙСТВИЕ/ Промышленность. Касается современных промышленных концепций устойчивого развития.

● СО.ТВОРЕНИЕ/ Инноватика. Трек о балансе и рентабельности технологического бизнеса.

● СО.ВРЕМЕННОСТЬ/ Инновации и технологии. Основные темы этого трека – комбинация технологий, умных денег и концепции бережного отношений к окружающей среде.

● СО.СУЩЕСТВОВАНИЕ/ Городская экономика. Создание комфортной среды для человека. Актуальные технологии и решения в экологической сфере, внедрение устойчивых решений в городском развитии.

● СО.ПРИЧАСТНОСТЬ/ Новое качество жизни. Переход на новый уровень осознанности и повышения качества жизни.

● СО.ЗИДАНИЕ/ Социальные изменения. Реализация социально-ориентированных проектов при сотрудничестве органов исполнительной власти и бизнеса.

Ключевым событием форума станет пленарная сессия «Устойчивое сознательное развитие». Она состоится 5 декабря в концертном зале Пакгаузы.

В сессии примут участие Никитин, заместитель председателя правительства РФ, куратор нацпроекта «Экология» Виктория Абрамченко и полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Также к обсуждению подключатся первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр энергетики и горного дела Сербии Петар Джокич. К дискуссии приглашены генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев, генеральный директор «Большая Тройка» Артем Седов и ректор президентской Академии РАНХиГС Алексей Комиссаров.

В рамках экологической недели ESG-форума в Экоториуме пройдет серия мастер-классов и лекций для детей. На занятиях участники через живопись узнают об биоразнообразии Нижегородской области, своими руками создадут памятные эко-сувениры.

Организаторы ESG-форума – корпоративный университет правительства Нижегородской области и компания «ОМГ». Мероприятие пройдет при поддержке правительства Нижегородской области. Официальные партнеры мероприятия – «Сбер», ППК «Российский Экологический Оператор». Среди партнеров форума — инновационный центр «Сколково, ГК «Р-Фарм», корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ и АФК «Система».

Ранее было анонсировано проведение ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ».