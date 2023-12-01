Стали известны ключевые темы ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ»

Сознательное развитие и суверенные технологии станут ключевыми темами деловой программы международного ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ», который пройдет в Нижнем Новгороде с 4 по 6 декабря. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе форума.
Всего за три дня состоится более 40 сессий, посвященных глобальной трансформации ESG-практик в различных отраслях экономики. В ходе мероприятия участники предложат обновленную модель развития, которая может стать универсальной системой ценностей на международном уровне для стран БРИКС и БРИКС+.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион становится центром выработки повестки устойчивого развития.
«Форум СО.ЗНАНИЕ дает нам возможность не просто обсудить ключевые моменты и проблематику, но и выработать конкретные решения, например, касающиеся поддержки бизнеса. В мероприятии примут участие представители всех заинтересованных сторон. Это будет полезным для региона и страны в целом», — сказал губернатор (его слова приводит пресс-служба форума).
Деловая программа мероприятия будет разделена на восемь тематических треков, каждый из которых посвящен отдельному аспекту внедрения принципов устойчивого развития в экономику и общество.
● СО.ЗДАНИЕ/ Технологический суверенитет и устойчивое развитие. Трек посвящен формированию, развитию и удержанию национального технологического, кадрового и финансового потенциалов.
● СО.ХРАНЕНИЕ/ Окружающая среда. Затронет вопросы бережного отношения к окружающей среде, технологий энергоэффективности и комплексного подхода к устойчивому экономическому развитию бизнеса, региона и страны.
● СО.ДЕЙСТВИЕ/ Промышленность. Касается современных промышленных концепций устойчивого развития.
● СО.ТВОРЕНИЕ/ Инноватика. Трек о балансе и рентабельности технологического бизнеса.
● СО.ВРЕМЕННОСТЬ/ Инновации и технологии. Основные темы этого трека – комбинация технологий, умных денег и концепции бережного отношений к окружающей среде.
● СО.СУЩЕСТВОВАНИЕ/ Городская экономика. Создание комфортной среды для человека. Актуальные технологии и решения в экологической сфере, внедрение устойчивых решений в городском развитии.
● СО.ПРИЧАСТНОСТЬ/ Новое качество жизни. Переход на новый уровень осознанности и повышения качества жизни.
● СО.ЗИДАНИЕ/ Социальные изменения. Реализация социально-ориентированных проектов при сотрудничестве органов исполнительной власти и бизнеса.
Ключевым событием форума станет пленарная сессия «Устойчивое сознательное развитие». Она состоится 5 декабря в концертном зале Пакгаузы.
В сессии примут участие Никитин, заместитель председателя правительства РФ, куратор нацпроекта «Экология» Виктория Абрамченко и полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Также к обсуждению подключатся первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр энергетики и горного дела Сербии Петар Джокич. К дискуссии приглашены генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев, генеральный директор «Большая Тройка» Артем Седов и ректор президентской Академии РАНХиГС Алексей Комиссаров.
В рамках экологической недели ESG-форума в Экоториуме пройдет серия мастер-классов и лекций для детей. На занятиях участники через живопись узнают об биоразнообразии Нижегородской области, своими руками создадут памятные эко-сувениры.
Организаторы ESG-форума – корпоративный университет правительства Нижегородской области и компания «ОМГ». Мероприятие пройдет при поддержке правительства Нижегородской области. Официальные партнеры мероприятия – «Сбер», ППК «Российский Экологический Оператор». Среди партнеров форума — инновационный центр «Сколково, ГК «Р-Фарм», корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ и АФК «Система».
Ранее было анонсировано проведение ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ».