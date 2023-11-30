Венгрия может получить часть заблокированных ЕС средств

Венгрия может получить после разблокировки часть денег, которую Евросоюз ранее заморозил для Будапешта из-за опасений, что в республике нарушаются принципы верховенства права. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских чиновников.

По мнению европейских чиновников, прошлогодние судебные реформы поспособствовали независимости судебной власти страны.

«Теперь это скорее всего, осуществится... И это, при условии, что все, наконец, будет в порядке, приведет к разблокированию определенной суммы денег», — сообщил источник.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна отказалась поддержать предложения о внесении в 12-й пакет санкций Евросоюза против России мер, которые поставят под угрозу энергетическую безопасность стран Европы. Он подчеркнул, что Венгрия не согласится на санкции против атомной отрасли, поскольку это угрожало бы безопасности ее собственного энергоснабжения.

27 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которой обсудил подготовку к саммиту Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря.

Ранее главы МИД РФ и Венгрии обсудили ситуацию на Украине.