Банк России сообщил об увеличении международных резервов

Международные резервы России с 17 по 24 ноября выросли на $6,3 млрд и составили $587,5 млрд. Об этом сообщает Банк России.

На 17 ноября международные резервы РФ были равны $581,2 млрд. Таким образом, всего за неделю они увеличились на $6,3 млрд.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные финансовые активы в иностранной валюте, спецправах заимствования, золотом эквиваленте. Они находятся в распоряжении российского правительства и ЦБ.

После введения санкций против России страны Запада заморозили более половины российских резервов. Тем не менее, они продолжают пополняться за счет экспортных поступлений и других операций.

Рано или поздно замороженные на Западе российские активы придется возвращать, считает исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов. В Еврокомиссии неоднократно заявляли об изучении возможного использования резервов ЦБ России на нужды Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в ЕС отсутствует. Кроме того, юридическая служба Евросоюза констатировала, что «никто не знает, где находятся 86% замороженных активов РФ».

Ранее глава финразведки РФ сообщил Путину о предотвращении незаконного вывода ₽320 млрд.