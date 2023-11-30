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Число офисов Сбера в Крыму увеличилось до 7

В Крыму открылись два новых офиса Сбера

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Александр Полегенько/РИА Новости

Сбер открыл два новых офиса в Крыму, сообщает пресс-служба банка.

Шестой офис банка на полуострове открылся 29 ноября в Евпатории. Также 30 ноября Сбер открыл еще один офис в Севастополе.

Клиентам Сбера доступны продукты и услуги банка для розничных и корпоративных клиентов.

Отличительная особенность офиса в Севастополе – доступ к спеткру услуг, связанных с недвижимостью. Представители сервиса недвижимости «Домклик» от Сбера помогут оформить ипотеку, купить, продать или сдать в аренду недвижимость, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты между покупателем и продавцом.

На сегодняшний день у Сбера семь офисов в Крыму, расположенные в Севастополе, Симферополе, Ялте, Керчи и Евпатории.

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