ЦБ констатировал резкое падение объемов на рынке криптовалют в России

В России зафиксировали резкое сокращение объема операций граждан по покупке криптоактивов через карты местных банков. Об этом сообщается в «Обзоре финансовой стабильности» от ЦБ РФ.

Как отмечается в материалах регулятора, в третьем квартале такие сделки практически прекратились из-за ухода международных платежных систем. Основным каналом приобретения криптовалют остаются P2P-переводы (peer-to-peer или person-to-person — от человека к человеку — прим. «Газеты.Ru»). При этом отмечается рост их объема на 53,9% к аналогичному периоду прошлого года. В то же время, по данным регулятора, снизилась активность россиян на крупнейших биржах — уменьшилось количество посещений ресурсов и объем потоков биткоинов на криптобиржах.

Как подчеркнул Банк России, создаются альтернативные площадки, где гражданам стало доступно пополнение баланса криптобирж с помощью российских банковских карт. Регулятор не исключает принятия мер по выявлению рисков от P2P-операций с цифровыми активами.

В конце июля Центробанк России пообещал не заставлять россиян пользоваться цифровым рублем.

Ранее ЦБ и Минфин договорились по криптовалютам.