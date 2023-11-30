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Безработица в Германии обновила рекорд с 2021 года и достигла почти 6%

Безработица в ФРГ в ноябре увеличилась на 0,1 процентных пункта и достигла 5,9%

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Global Look Press

Безработица в Германии выросла с 5,8% в октябре до 5,9% в ноябре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Федеральное агентства по трудоустройству республики.

Ноябрьский показатель стал рекордным с мая 2021 года. Число безработных в Германии увеличилось на 22 тыс. человек. Количество открытых вакансий в стране составило 733 тыс., что на 90 тыс. меньше показателя за ноябрь прошлого года.

По данным Trading Economics, аналитики в среднем ожидали рост числа безработных в ФРГ в ноябре также на 22 тыс. и сохранение безработицы на уровне 5,8%.

В октябре количество безработных в стране повысилось на 30 тыс. человек.

Данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild, свидетельствуют о том, что для 52% жителей Германии работа теряет смысл в связи с увеличением размера пособия по безработице. С 1 января 2024 года гражданское пособие на одного безработного в республике вырастет на 12% (до €563 в месяц).

Ранее рейтинг правящей коалиции ФРГ рухнул до исторического минимума.

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